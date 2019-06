L'ambiance monte à Mons à quelques jours de la Ducasse

(Belga) L'ambiance monte à Mons, où les festivités de la Ducasse se dérouleront du 12 au 23 juin. Les mesures de sécurité et de mobilité ainsi que les services de secours seront renforcés.

Le programme très fourni de la Ducasse animera la cité du 12 au 23 juin. Mons va ainsi se replonger dans l'ambiance de sa tradition rituelle et festive à l'occasion du Doudou, dont le point culminant sera celui des festivités de la Ducasse Rituelle du dimanche de la Trinité, le 16 juin. Comme le veut la tradition, Saint-Georges affrontera et terrassera le Dragon sur la Grand-Place. Des dizaines de milliers de participants convergeront vers Mons pendant toute la période festive. L'humoriste François Pirette, originaire de Jemappes, près de Mons, sera l'invité d'honneur de l'événement dominical. Sur le plan de la sécurité, de la propreté, de la mobilité et des services de secours, les autorités ont annoncé des mesures renforcées. Plus de 1.600 prestations policières sont programmées pour veiller à la sécurité des quelque 250.000 personnes annoncées dans Mons ces prochains jours. Les policiers montois recevront l'appui de zones voisines, de la police fédérale et de la gendarmerie française. Le dispositif de 18 caméras urbaines sera renforcé par 6 caméras mobiles. Les autorités montoises mettront, par ailleurs, un accent particulier sur la propreté. Chaque année, plus de 18 tonnes de déchets sont ramassées par jour durant le Doudou. Des poubelles géantes de 2,4 x 1,2 mètres seront à nouveau installées. Des gobelets réutilisables seront mis en circulation lors du "Petit Doudou". Du côté de la mobilité, le TEC renforcera ses lignes de bus reliant les communes du Grand Mons au centre-ville. Soixante ranges vélos seront par ailleurs placés à la place du Parc, à proximité de la Grand-Place. La Croix Rouge a annoncé, de son côté, la mobilisation de plus de 200 secouristes pendant les 6 jours forts, du 13 au 18 et les 22 et 23 juin pour les festivités du "petit Doudou" réservées aux enfants. (Belga)