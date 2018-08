L'ancien VU Willy Kuijpers, 81 ans, à nouveau sur la liste N-VA à Herent

(Belga) L'ancien député, sénateur et eurodéputé Willy Kuijpers, 81 ans, sera à nouveau candidat sur une liste N-VA pour les élections communales du 14 octobre à Herent, une commune du Brabant flamand au nord-ouest de Louvain, a-t-on appris mardi.

M. Kuijpers occupera l'avant-dernière place de la liste, qui sera tirée par l'actuelle bourgmestre, Astrid Pollers, et poussée par l'ex-mayeure, Marleen Schouteden. M. Kuijpers a siégé, de 1971 à 1997, sous les couleurs d'un autre parti nationaliste flamand, la Volksunie, successivement comme député fédéral, eurodéputé, sénateur et député flamand. Il a aussi été conseiller communal à Herent de 1970 à 2016. De 1983 à 1988, il a été premier échevin, puis bourgmestre, entre 1995 et 2012. Avec huit sièges sur 27, la N-VA est le premier parti du conseil communal de Herent et gouverne au sein d'un coalition regroupant également le sp.a et le CD&V.