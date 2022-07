L'Ardèche en proie aux flammes: plus de 200 hectares ravagés, des centaines de pompiers mobilisés avec l'aide de Canadair

Trois incendies se sont déclarés mercredi matin dans quatre communes de l'Ardèche, aux alentours d'Aubenas, les flammes ravageant plus de 200 hectares, a indiqué à l'AFP la préfecture.

Les feux touchant les communes de Freyssenet, Saint-Julien-du-Serre, Lussas et Lavilledieu, situées sur le plateau de Jastres, ont mobilisé au total plus de 250 pompiers, trois Canadair, un dash et un hélicoptère de la sécurité civile, énumère l'administration ardéchoise. Plus de 200 hectares sont partis en fumée, provoquant l'évacuation de deux établissements d'usine de Lavilledieu, commune la plus fortement touchée avec Lussas.

Celles-ci attendent le renfort de 100 soldats du feu supplémentaires et de deux Canadair. Plusieurs routes ont également été coupées et "le feu progresse vers le sud-ouest", a précisé la préfecture d'Ardèche, ajoutant qu'une enquête est en cours pour déterminer l'origine des incendies.

Sur les réseaux sociaux, un habitant de Vesseaux a filmé le panache, visible à une dizaine de kilomètres à la ronde selon lui. "Un été catastrophique, canicule, sécheresse... Nos forêts disparaissent alors que nous avons tellement besoin d'elles", déplore-t-il.