L'arrêté anti-pesticides de Langouët définitivement annulé

La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé vendredi l'annulation d'un arrêté de 2019 pris par la commune de Langouët (Ille-et-Vilaine) limitant l'usage de produits phytosanitaires, estimant à son tour que cette décision n'était pas de la compétence d'un maire.

En mai 2019, Daniel Cueff, maire de ce village proche de Rennes, avait pris un arrêté interdisant l'usage des pesticides de synthèse à moins de 150 m des habitations. Il avait ainsi lancé ainsi un vaste débat dans l'opinion publique sur l'usage des pesticides en France.

Mais en octobre de la même année, le tribunal administratif de Rennes avait annulé l'arrêté, jugeant que ce n'était pas la compétence du maire.

Après une audience tenue le 19 janvier à Nantes, la décision de la cour d'appel a confirmé vendredi celle prise en première instance.

Etant donné "l’existence d’une police spéciale des produits phytopharmaceutiques confiée à l’Etat, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Langouët à prendre l’arrêté contesté est de nature à fonder son annulation", estime ainsi la cour d'appel dans un jugement transmis à l'AFP.

En outre, "le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d’attributions".

Interrogé par l'AFP, Daniel Cueff, désormais maire honoraire de Langouët et candidat déclaré aux élections régionales en Bretagne, "s'attendait" à cette décision : le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française, a récemment estimé que les maires n'avaient pas le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant l'usage de pesticides sur leurs communes.

"Quand bien même il y aurait une carence avérée de l’Etat à protéger les riverains, le Conseil d’Etat considère que ce n’est pas aux maires de le faire, ça pose évidemment beaucoup de problèmes", a estimé M. Cueff, 65 ans.

Daniel Cueff a indiqué qu'avec le collectif des maires anti-pesticides, il allait interroger le Conseil d’Etat "sur les conditions de mise sur le marché de produits qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation sur les conséquences sanitaires pour les agriculteurs et les riverains". M. Cueff dit espérer une réponse de la juridiction "d'ici un an et demi".

Le 22 janvier, le gouvernement a publié un décret étendant à partir de juillet 2022 les interdictions d'usage de pesticides dans des lieux comme les jardins des copropriétés, les parcs privés, les cimetières ou les campings.