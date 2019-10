L'Assemblée nationale adopte très largement le volet "recettes" du projet de budget 2020

L'Assemblée nationale a largement adopté en première lecture mardi, par 354 voix contre 186, et 16 abstentions, le volet "recettes" du projet de budget pour 2020, qui prévoit plus de 9 milliards d'euros de réduction d'impôts.

Les députés de la majorité LREM et MoDem ont voté pour ces mesures répondant notamment à la crise des "gilets jaunes", de même que les UDI-Agir majoritairement. Les élus socialistes, communistes, insoumis, et la plupart des "Libertés et territoires" se sont prononcés contre un budget perçu comme "injuste", tout comme le groupe LR, opposé à son manque d'"efforts" pour les finances publiques. Les députés RN ont également voté contre.

Les baisses de prélèvements, notamment de 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu pour les ménages annoncées par le président Emmanuel Macron en avril, sont "évidemment bienvenues et nécessaires" mais "ces cadeaux fiscaux préparent des lendemains qui déchantent", avec un accroissement de la dette, a souligné Véronique Louwagie (LR).

La gauche a déploré l'absence d'un "changement de cap pour cet acte 2 du quinquennat", les communistes voyant même dans ce budget de mi-mandat "l'acte 3 du président des riches". "La colère sociale est prête à ressortir, peut-être encore plus fort", a mis en garde leur orateur Jean-Paul Dufrègne.

Les réductions d'impôts seront synonymes de "moins de services publics et de nouvelles baisses des prestations sociales", a déploré Sabine Rubin (LFI).

Les deux dernières années, dans la lignée de la suppression de l'ISF, "nous dénoncions l'injustice de vos choix budgétaires et fiscaux", et aujourd'hui "le compte n'y est pas", a abondé Christine Pirès-Beaune (PS).

La gauche a aussi pointé un "manque d'ambition en matière de transition écologique", comme le groupe "Libertés et territoires".

A l'inverse, Emilie Cariou (LREM) s'est félicitée que ce projet de budget "insuffle plus de justice fiscale", vantant aussi son "sérieux budgétaire" malgré de "lourdes mesures de redistribution".

"Le budget 2020 est le budget de la baisse des impôts pour les Français", a fait valoir sur Twitter le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.