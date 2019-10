L'Assemblée nationale vote l'ouverture de la PMA à toutes les femmes

L'Assemblée nationale a voté vendredi sous les applaudissements l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mesure phare du projet de loi bioéthique examiné en première lecture, malgré la vive opposition de la droite.

Âprement débattu depuis mercredi, cet article 1er du vaste projet de loi a été adopté par 55 voix contre 17, et 3 abstentions, plusieurs groupes politiques étant partagés.

La procréation médicalement assistée (PMA), qui permet d'avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales (insémination artificielle, fécondation in vitro...), est actuellement réservée aux couples hétérosexuels. Cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursée par la Sécurité sociale.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn vise une adoption définitive du projet de loi avant l'été, ce qui permettrait un accès effectif de la PMA à toutes les femmes "immédiatement dès la loi promulguée".

Depuis le coup d'envoi des échanges en début de semaine dans l'hémicycle, des députés, principalement à droite et à l'extrême droite, ont dénoncé une "PMA sans père" qui conduirait inéluctablement à la gestation par autrui (GPA), même si le gouvernement ne cesse de répéter que celle-ci reste "un interdit absolu en France".

A l'inverse, la majorité et la gauche soutiennent dans l'ouverture de la PMA une mesure d'"égalité", et permettant d'adapter le droit à l'état de la société.

Plusieurs élus ont voté de façon opposée à la majorité des membres de leur groupe: chez LR, Maxime Minot a voté pour l'article 1er, et Damien Abad s'est abstenu; chez LREM, Blandine Brocard, Marie Tamarelle-Verhaeghe et Liliana Tanguy ont voté contre, tandis que Benoît Potterie et Annie Vidal se sont abstenus; au MoDem, Jean-Louis Bourlanges a voté contre.

La PMA est déjà autorisée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires dans dix pays de l'Union européenne sur vingt-huit: Portugal, Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Suède, Finlande.

Sept l'autorisent aux femmes célibataires mais pas aux couples de lesbiennes: Estonie, Lettonie, Hongrie, Croatie, Bulgarie, Grèce, Chypre. L'Autriche et Malte la permettent aux couples de lesbiennes mais pas aux femmes célibataires.