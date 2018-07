L'astuce d'Emmanuel Macron pour paraître plus grand (vidéo)

Jeudi, les chroniqueurs de "C à vous" sont revenus sur l'allocution d'Emmanuel Macron qui avait lieu mercredi. Le président français a promulgué la loi réformant la SNCF, malgré de multiples journées de grève et des "inquiétudes légitimes" auxquelles il faut continuer de répondre. Mais ce n'est pas vraiment cette information qui a intéressé les animateurs de l'émission... mais plutôt l'astuce du chef de l'Etat pour paraître plus grand devant les caméras.



Ce jour-là, Emmanuel Macron était entouré de la ministre chargée des Transports Elisabeth Borne et du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Ce dernier fait 10 centimètres de plus que le président et pourtant lorsqu'ils sont assis côte à côte, le porte-parole semble beaucoup plus petit. La raison à cela? Emmanuel Macron est assis sur une chaise plus haute. A cause de ce subterfuge, Benjamin Griveaux, qui mesure 1,87m, est obligé de croiser ses jambes sous la table.