L'auteur de l'attaque inhumé dans l'anonymat à Strasbourg

(Belga) Chérif Chekatt, l'auteur d'origine algérienne de l'attentat du 11 décembre sur le marché de Noël, a été inhumé tôt samedi matin à Strasbourg, a annoncé la mairie.

"L'inhumation du corps de Chérif Chekatt a eu lieu tôt ce matin à Strasbourg dans un strict anonymat", a indiqué la mairie sans préciser où il avait été enterré. Le maire de la ville Roland Ries (socialiste) avait dans un premier temps indiqué ne pas vouloir que Chérif Chekatt soit enterré sur sa commune, avant d'assouplir sa position. "Je voudrais que cela se termine le plus vite possible maintenant. Je pense qu'il y a eu débat, y compris en interne dans la municipalité", avait déclaré M. Ries jeudi. Il avait évoqué auparavant un éventuel rapatriement du corps de Chérif Chekatt en Algérie, pays d'où est originaire sa famille, avant de renoncer. Chérif Chekatt a tué 5 personnes et en a blessé 5 autres lors d'une fusillade dans le centre historique de Strasbourg le 11 décembre avant d'être abattu par une patrouille de police après deux jours de traque dans le quartier du Neudorf, un quartier du sud de la capitale alsacienne. (Belga)