Nathan C., l'auteur des attaques au couteau de Villejuif, était un déséquilibré: il n'était pas connu pour radicalisation

L'auteur de l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés vendredi à Villejuif souffrait de "troubles psychologiques" et n'était pas connu pour radicalisation, mais des "éléments liés à la religion" ont été retrouvés dans ses effets, a-t-on appris de sources concordantes.



Sous l'identité de Nathan C., ce jeune homme, qui a été tué par des policiers, était "connu pour des faits de droit commun, mais inconnu des services spécialisés de renseignement", ont ajouté ces sources proches du dossier.