L'auteur français Jean-Claude Mézières remporte le Grand Prix Saint-Michel

(Belga) Le dessinateur français Jean-Claude Mézières, connu notamment pour la série Valérian et Laureline, a remporté, vendredi, le Grand Prix Saint-Michel, récompensant l'ensemble de son œuvre. Il succède à Philippe Berthet. Le Saint-Michel du meilleur album a été remis à Laurent Verron et Yves Sente pour l'album "Il s'appelait Ptirou". Les prix Saint-Michel ont été remis vendredi soir à Bruxelles.

Jean-Claude Mézières, âgé de 80 ans, est le père de la série de science-fiction Valérian et Laureline, récemment adaptée au cinéma par Luc Besson. A côté de la BD, il est aussi illustrateur et travaille dans la communication. Le Prix Saint-Michel du meilleur scénario est allé à Lewis Trondheim pour "Je vais rester". Le prix dans la catégorie jeunesse a été décerné à Olivier Bocquet et Brice Cossu pour "FRNCK N°3" et le meilleur espoir (Prix Avenir) se nomme Andrea Cucchi pour "Churchill et moi". Considérés comme la plus ancienne distinction dans le domaine de la bande dessinée franco-belge, les prix Saint-Michel sont décernés à titre honorifique. Ils ont été fondés par André Leborgne en 1971, et sont gérés depuis 2002 par l'ASBL 9ème Art, créatrice du Festival de la BD de la Région de Bruxelles-Capitale. (Belga)