L'écart salarial homme-femme a fortement baissé en Belgique

(Belga) La Belgique a progressé dans la réduction de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. En 2014, la différence de salaire horaire entre un travailleur et une travailleuse à temps plein s'élevait à moins de 5%. Par rapport à 2005, notre pays est celui qui a réduit le plus cet écart parmi les pays de l'OCDE, selon une étude publiée mercredi par l'organisation internationale qui réunit une trentaine de pays développés.

Les femmes qui travaillent à temps plein gagnent toujours moins que les hommes. Parme les pays de l'OCDE, la différence atteignait 15% en moyenne en 2014, contre 16% en 2005. L'écart salarial est le plus grand en Corée du Sud: 35%. Et c'est en Belgique qu'il est le moins élevé: 5% donc. Par rapport à 2005, il a diminué dans notre pays de près de 10 points de pourcentage. "Ce n'est pas la première fois que la Belgique s'en sort bien dans ce genre d'enquête", remarque Jan Denys, spécialiste du marché du travail au sein de la société de ressources humaines Randstad. "Notre système gomme les différences. La formation des salaires est fortement centralisée et est fixée par conventions collectives de travail. C'est aussi dû aux syndicats. L'égalité fait également partie de notre culture. Enfin les ministres de l'Emploi se sont fortement impliqués sur ce point. Avec des résultats." (Belga)