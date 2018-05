(Belga) L'écrivain français Pierre Bellemare est décédé samedi après-midi dans un hôpital parisien, rapporte Le Figaro dimanche matin. Il était âgé de 88 ans.

Pierre Bellemare, l'une des voix les plus célèbres de France, pionnier de la radio et de la TV, était perçu du public français comme l'un des plus grands conteurs. Il a joué un rôle clé pour la radio Europe 1 et est également connu pour avoir introduit le télé-achat en France. C'est lui qui lance "Téléshopping" en 1988 sur TF1. Ces dernières années, Pierre Bellemare, reclus dans son manoir du Périgord, était bien moins sollicité. Sa dernière apparition télé remontait au 14 avril dernier dans Groland, à l'occasion des 25 ans de l'émission. La santé de Pierre Bellemare s'était fragilisée en 2011, année où il a été victime d'un malaise cardiaque. Ce grand collectionneur avait trois enfants: Françoise-Louis, Pierre Junior (dit Pierre DHostel) et Maria-Pia Bellemare.