L'élève de 16 ans qui a braqué sa prof dans une école en France a été mis en examen

L'adolescent filmé braquant sa professeure avec une arme factice dans un lycée de Créteil (Val-de-Marne) a été mis en examen dimanche soir pour "violences aggravées", a-t-on appris auprès du parquet.



La vidéo, tournée jeudi puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité au cours du week-end l'indignation jusqu'au sommet de l'Etat, conduisant les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur à annoncer un "plan d'actions".



On y voit un adolescent debout dans une salle de classe, menaçant sa professeure de biotechnologie avec une arme de poing - qui s'est avéré être un pistolet à billes - tout en lui demandant de l'inscrire "présent" et non "absent" sur la feuille de présence.



L'élève, qui s'était rendu de lui-même au commissariat vendredi avec son père, a été déféré dimanche devant un juge des enfants qui l'a mis en examen pour "violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours", en l'occurrence 7 jours, a indiqué le parquet de Créteil.



Ces violences sont aggravées par l'usage d'une arme, par le fait qu'elles ont visé un enseignant et se sont déroulées dans un établissement scolaire.



L'adolescent, qui aura 16 ans le mois prochain, a été remis en liberté mais doit respecter des mesures provisoires jusqu'à une nouvelle comparution devant un juge des enfants: il a interdiction d'entrer en contact avec sa professeure, ne peut plus séjourner dans le Val-de-Marne mais doit poursuivre sa scolarité. Une mesure d'évaluation éducative a été ordonnée, selon la même source.



Des poursuites ont aussi été engagées à l'encontre de celui qui a filmé et diffusé les images, dont l'auteur n'avait pas encore été identifiée dimanche soir, a précisé le parquet.



Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, qui vient d'être nommé place Beauvau avec l'ambition affichée d'une politique de fermeté, ont annoncé la réunion la semaine prochaine d'un "comité stratégique" pour un "plan d'actions ambitieux" contre les violences visant les enseignants.



Dans un communiqué commun, les deux ministres, qui avaient déjà réagi samedi, ont condamné "les menaces et avanies" subies par l'enseignante ainsi que la diffusion de la vidéo, où le visage de l'enseignante n'est pas flouté.



Samedi soir, le président Emmanuel Macron avait demandé aux deux ministres de prendre "toutes les mesures" pour que ce type d'incident ne se reproduise pas, jugeant "inacceptable" de menacer un professeur.