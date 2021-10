L'Equipe vend un siècle de photos olympiques aux enchères

L'Equipe vendra aux enchères fin octobre 200 images marquantes des Jeux Olympiques, capturées durant le siècle écoulé, après une première vente l'an dernier qui avait totalisé plus de 300.000 euros.

Cette vente, prévue le 29 octobre à l'Hôtel Drouot et en ligne sur le site de l'hôtel de ventes, proposera "190 photos et 10 planches contacts, en tirage unique signé et tamponné par L'Equipe sous plusieurs formats de tirages" sur la thématique olympique.

Parmi les images, exposées les 27 et 28 octobre, les amateurs de sport retrouveront le nageur Johnny Weissmuller aux Jeux de Paris en 1924, le saut en hauteur de Fosbury à Mexico en 1968, la note parfaite de Nadia Comaneci à Montréal en 1976, les records des coureurs Carl Lewis et Usain Bolt ou les exploits des Bleus à Tokyo en 2021.

"De la photo de la délégation française arborant le coq gaulois pour la première fois à Anvers, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de 1920, à l'image d’un stade de Tokyo éclairé en bleu-blanc-rouge, en août dernier, au moment de passer le relais à Paris 2024, c’est un album-souvenir qui sera exposé puis mis en vente", ajoute François Gille, rédacteur en chef édition photo du groupe L’Équipe, dans un communiqué.

Cette opération est la deuxième du genre lancée par L'Equipe. L'an dernier, le journal avait entrepris de valoriser son immense fonds d'archives photos, riche de plus de 12 millions de clichés, en proposant à la vente des photos, pour partie inédites, retraçant 100 ans de sport.

"La vente de l’année passée a inscrit le photojournalisme de sport parmi les disciplines artistiques en prenant place sur le marché de la photographie", assure pour sa part Me Pierre-Dominique Antonini, commissaire-priseur de la vente.

Le photojournalisme a le vent en poupe dans les salles de vente: début octobre, la première vente aux enchères de photographies de l'Agence France-Presse avait totalisé près de 300.000 euros.