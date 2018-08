L'état de santé d'Oleg Sentsov "satisfaisant" selon la prison russe

L'état de santé du cinéaste d'Oleg Sentsov, détenu en Russie et en grève de la faim depuis près de trois mois, est "satisfaisant", ont affirmé samedi les services pénitentiaires russes, contredisant des affirmations de son avocat au lendemain d'un entretien Macron-Poutine.

Le cinéaste ukrainien de 42 ans, un opposant à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, est "prêt" à mourir, a déclaré cette semaine son avocat, Dmitri Dinzé, soutenant qu'il avait perdu 30 kilos depuis sa détention et souffrait de problèmes cardiaques.

"Aujourd'hui, il (Oleg Sentsov) ne présente pas de signe d'insuffisance pondérale et nous n'avons pas observé de détérioration de son état de santé", ont indiqué samedi les services carcéraux russes.

Ces derniers se réfèrent explicitement à la perte de 30 kilos en affirmant que cette "information ne correspond pas à la réalité", et jugent "satisfaisant" l'état de santé du cinéaste.

Ce bulletin sur l'état de santé de M. Sentsov a été diffusé au lendemain d'un entretien téléphonique au cours duquel le président français Emmanuel Macron a fait part à Vladimir Poutine de son "inquiétude alors que l'état de santé de M. Sentsov semble se dégrader dangereusement".

Le chef de l'Etat russe s'est engagé à "répondre" aux "propositions" faites vendredi par M. Macron, selon l'Elysée, qui ne précise pas la teneur des propositions faites, et "à diffuser rapidement des éléments sur l'état de santé" du cinéaste.

Les services carcéraux russes affirment également samedi prendre "toutes les mesures nécessaires" pour maintenir la santé du cinéaste qui, selon eux, prend des suppléments nutritionnels pour aider son coeur et son système nerveux.

Mercredi, la cousine du cinéaste, Natalia Kaplan, avait indiqué qu'il lui avait écrit dans une lettre sentir que la fin était "proche".

"La situation n'est pas simplement mauvaise, elle est catastrophique. Oleg m'a transmis une lettre via son avocat. Il ne peut presque plus se lever. Il écrit que la fin est proche et il ne parle pas de sa libération", avait-elle écrit sur Facebook.

Il a été condamné à 20 ans de privation de liberté pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International.