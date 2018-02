L'Etat verse une aide d'urgence de 9 millions d'euros aux hôpitaux de Marseille

Le gouvernement a affecté une aide d'urgence de 9 millions d'euros à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, ont annoncé le maire, le président du conseil régional et la présidente du département après une entrevue avec la ministre de la Santé mardi.

"La ministre nous a confirmé que le gouvernement porterait une attention toute particulière à l'APHM (...). Elle nous a annoncé que nous étions en droit d'attendre le montant maximum possible", ont annoncé dans un communiqué commun Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier et Martine Vassal, tous LR.

L'AP-HM, troisième groupe hospitalier de France, compte parmi les établissements les plus endettés de l'Hexagone et mise sur un plan de modernisation cofinancé par l'Etat.

Fin janvier, ce projet avait été déclaré éligible par le Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins (Copermo), ce qui ouvre, selon l'Agence régionale de santé (ARS), "la perspective de reconfigurer et de rénover d'ici 2024 l'ensemble des services d'hospitalisation et de consultation des hôpitaux de la Timone, Conception et Nord".

L'ARS Paca a pris la décision d'allouer, à titre exceptionnel, une dotation de 7,5 millions d'euros destinée à financer une première phase d'investissement prioritaire.

Les présidents de collectivités, qui s'étaient rendus à Paris avec des députés marseillais, n'ont pas évoqué les suppressions de personnels que redoutent les syndicats comme condition de la réalisation de ce plan de modernisation.

Les élus marseillais ont également insisté auprès d'Agnès Buzyn sur "l'inégalité existante quant à l'indemnité de résidence, qui est appliquée pour Lyon et Paris, mais pas pour Marseille". L'AP-HM verse chaque année 8,5 millions d'euros à ses agents pour les aider à se loger, une prime que l'Etat rembourse aux CHU de Paris et de Lyon.

Renaud Muselier, Martine Vassal et Jean-Claude Gaudin se sont aussi réjoui que la ministre ait "donné son accord de principe pour une visite à Marseille".