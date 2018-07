L'étau se resserre en France: le braqueur évadé Redoine Faïd repéré dans une voiture bourrée d’explosifs

Une voiture qui transportait des explosifs dans le coffre a été retrouvée mardi soir dans le parking d'un centre commercial à Sarcelles, au nord de Paris, a-t-on appris mercredi de sources concordantes, confirmant une information du Parisien. Après avoir observé les caméras de surveillance, les policiers ont pu formellement établir que le célèbre braqueurs et évadé Redoine Faïd a été l’un des occupants de la voiture quelques instants plus tôt.Le braqueur Redoine Faïd, qui s'est évadé par hélicoptère d'une prison de Seine-et-Marne le 1er juillet, a été vu mardi dans une voiture retrouvée dans un parking de Sarcelles (Val-d'Oise) avec des explosifs à son bord, a-t-on appris mercredi de sources policières.

Le braqueur Redoine Faïd, qui s'est évadé par hélicoptère d'une prison de Seine-et-Marne le 1er juillet, a été vu mardi dans une voiture retrouvée dans un parking de Sarcelles (Val-d'Oise, France), à proximité de Paris, avec des explosifs à son bord, a-t-on appris mercredi de sources policières. "Il a été repéré" comme l'un des deux occupants du véhicule qui avait fui un contrôle de la gendarmerie mardi vers 16H30 à proximité d'une station-service de la commune voisine de Piscop, a indiqué l'une de ces sources sans plus de détails, confirmant une information du Parisien. Une source proche de l'enquête a évoqué "des images et des témoignages". "Un important dispositif de recherche" a été mis en place, a ajouté cette source.

Tout commence après un banal contrôle



Mardi après-midi, une poursuite s'étaient engagée avec les gendarmes, bientôt rejoints par une équipe de policiers, avant que le véhicule ne s'engouffre dans le parking souterrain du centre commercial et que ses deux passagers prennent la fuite, abandonnant sur place la voiture. "Six pains de plastic" ont été retrouvés dans le coffre, ainsi qu'un "jeu de fausses plaques d'immatriculation", selon une source policière. Le 10 juillet, les enquêteurs avaient mis la main sur un sac découvert dans l'Oise et soupçonné d'avoir appartenu au commando ayant participé à l'évasion du braqueur. Ce sac contenait notamment des armes longues, des cagoules et une disqueuse. Au lendemain de son évasion spectaculaire, une Renault Kangoo blanche siglée Enedis, dernier véhicule connu à bord duquel le fuyard est soupçonné d'avoir pris place lors de son premier jour de cavale, avait déjà été retrouvée dans l'Oise, "un département qu'il connait bien", avait fait valoir une source proche de l'enquête, puisque le braqueur multirécidiviste en est originaire.



"Habitué à la cavale", le fugitif a été présenté par la police judiciaire comme un "individu dangereux". Il a été condamné en avril à 25 ans de prison pour son rôle d'"organisateur" dans un braquage raté en 2010 qui a coûté la vie à une policière municipale. Depuis son évasion une centaine de policiers spécialisés de la PJ se concentrent sur la traque de Redoine Faïd, qui s'était déjà échappé de la prison de Lille-Sequedin en 2013 avant d'être repris, six semaines plus tard, en banlieue parisienne.