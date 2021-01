L'étudiante sénégalaise disparue en France est "saine et sauve", selon le consulat

Une photo, datant du 7 août 2020, et obtenue par l'AFP le 12 janvier auprès de la présidence sénégalaise, montre la jeune étudiante sénégalaise Diary Sow, étudiante au Lycée Louis le Grand à Paris, p-

Diary Sow, jeune Sénégalaise étudiant en France, dont la disparition début janvier avait mis son pays en émoi, a été retrouvée "saine et sauve", selon un communiqué publié lundi par le consulat du Sénégal à Paris.

"Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France informent que Mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Elle se trouve en compagnie de son parrain Monsieur Serigne Mbaye Thiam", ministre de l'Eau, qui a pris l'étudiante sous son aile, affirme le communiqué.

"Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France remercient le gouvernement français pour son assistance efficace ainsi que l'ensemble de la communauté sénégalaise en France, en particulier les étudiants pour leur mobilisation", ajoute le texte.

Vendredi, Diary Sow qui étudie en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand avait assuré aller bien et avoir fait "une petite pause pour retrouver (ses) esprits", selon des échanges publiés par M. Thiam.

Elle s'était déclarée surprise et "désolée" de l'émotion qu'elle a causée.

Sa disparition avait été signalée le 7 janvier et les milieux étudiants sénégalais se sont mobilisés pour la retrouver. Le président sénégalais Macky Sall lui-même a donné des instructions à cette fin, selon l'ambassadeur du Sénégal en France, Maguette Sèye.

Une enquête avait été ouverte en France pour disparition "inquiétante". Une source proche du dossier se voulait cependant rassurante ces derniers jours et disait que la thèse du départ volontaire était privilégiée.

Incarnation de l'excellence et de la réussite scolaires dans son pays, Diary Sow, "Miss Sciences" en 2017, a remporté en 2018 et 2019 le concours général et a été désignée "meilleure élève" du Sénégal.

Après son bac décroché en 2019, elle a obtenu une bourse d'excellence qui lui a permis d'intégrer la classe préparatoire de Louis-Le-Grand, où elle étudie physique, chimie et ingénierie.