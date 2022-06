L'Europe spatiale repart de l'avant avec un lancement réussi d'Ariane 5

(Belga) La fusée Ariane 5 a placé sur orbite avec succès deux satellites de télécommunications dans la nuit de mercredi à jeudi, permettant à l'Europe de reprendre le chemin de l'espace après plusieurs mois d'interruption provoqués par l'arrêt des lancements des Soyouz russes.

La fusée a décollé à 18H50 locales (21H50 GMT) du Centre spatial de Kourou en Guyane française, après une interruption de 45 minutes du compte-à-rebours le temps de vérifications techniques, a constaté un journaliste de l'AFP. Le lanceur emportait sous sa coiffe le satellite Measat-3d, de l'opérateur malaisien Measat, et GSAT-24, opéré par le bras commercial de l'agence spatiale indienne (ISRO), ont annoncé Arianespace et Arianegroup dans un communiqué commun. Les deux satellites, totalisant une charge utile de 9,8 tonnes, sont dédiés aux services de télécommunications et de diffusion TV par satellite. Measat 3-d pourra en outre fournir des services de connexion internet à haut-débit et sera utilisé par l'agence spatiale sud-coréenne pour améliorer la gestion du trafic aérien dans le pays. Un peu plus de 28 minutes après le tir, le lanceur a libéré Measat-3d à près de 1.200 kilomètres d'altitude, puis 12 minutes plus tard le satellite GSAT-24 alors que le lanceur survolait l'océan Indien à 3.800 kilomètres d'altitude. De ces orbites "de transfert géostationnaire", les deux satellites vont rejoindre leur position à près de 36.000 kilomètres de la Terre d'où ils commenceront leurs missions. La durée de vie prévue de Measat-3d est supérieure à 18 ans, et de 15 ans pour GSAT-24. (Belga)