L'ex-Diable rouge Gilbert Bodart vise les législatives de 2019

Ayant abandonné sa candidature aux élections communales de Grâce-Hollogne faute d'avoir atteint le nombre légal de signatures valables, l'ancien gardien de but du Standard Gilbert Bodart n'en reste pas moins candidat de La Droite pour les élections provinciales, avec en point de mire les législatives de 2019, a indiqué vendredi le président du parti, Aldo-Michel Mungo.

Depuis l'arrêt de sa carrière de joueur en 2001, Gilbert Bodart a eu de multiples démêlés judiciaires, au point de se retrouver derrière les barreaux pour trafic de fausse monnaie et complicité dans le braquage du Domaine des grottes de Han. Plus récemment, l'ex-Diable rouge et entraîneur Eric Gerets et sa compagne ont porté plainte contre lui pour des menaces de mort qu'il aurait proférées. Cela n'empêche pas le petit parti de droite radicale de valoriser sa recrue. "Oui, Gilbert Bodart sera la tête de liste de la Droite pour l'élection fédérale de mai 2019", indique-t-il dans un communiqué. Dernièrement, un autre ex-Diable rouge a annoncé lui aussi son entrée en politique à l'occasion des élections locales de ce mois d'octobre: le "Caje" Jan Ceulemans sera candidat sur la liste N-VA à Westerlo.