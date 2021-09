L'ex-ministre socialiste Paul Quilès est mort à l'âge de 79 ans

L'ex-ministre socialiste et figure de la Mitterrandie Paul Quilès est décédé vendredi matin à Paris à l'âge de 79 ans, a annoncé à l'AFP une de ses filles Emmanuelle Quilès.



"Mon père s'est éteint ce (vendredi) matin à Paris. Il s'est battu jusqu'au bout comme il l'avait toujours fait dans sa vie pour les autres", a-t-elle ajouté. Il fut ministre de l'Intérieur et de la Défense dans les années années 80 et 90.



La mort de Paul Quilès avait été annoncée par erreur par l'AFP et plusieurs médias, dont RTL INFO, le 21 septembre.



Maire de Cordes-sur-Ciel (Tarn) de 1995 à 2020, élu au premier tour lors de quatre mandats consécutifs, Paul Quilès, 79 ans, a été député à plusieurs reprises, à Paris puis dans le Tarn, où naquit Jean Jaurès.