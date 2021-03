L'ex-secrétaire d'Etat Paulette Guinchard est décédée après recours au suicide assisté

Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d'Etat aux personnes âgées, à l'initiative notamment de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), est décédée à l'âge de 71 ans après avoir eu recours au suicide assisté, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté, Mme Guinchard, qui était malade, est décédée en Suisse.

"Paulette était mon amie. Elle était +notre+ Paulette tant le lien qui s'est tissé entre elle et tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer était fort. Aujourd'hui, le chagrin est immense", a salué la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay (PS).

Celle-ci a salué "le parcours politique admirable de Mme Guinchard", "accessible, modeste et naturelle avec son franc-parler".

"Jusqu'au bout elle a combattu la maladie avec les armes que nous lui connaissons, courage, lucidité et détermination", a encore souligné Marie-Guite Dufay.

"Sa décision ultime, le suicide assisté, que la loi de notre pays n'autorise pas, nous invite encore à réfléchir et à avancer pour mieux appréhender la fin de vie en toute dignité, en toute conscience et en toute liberté. Grande leçon de vie !", a-t-elle ajouté.

"Nous t'aimons Paulette", a aussi écrit dans un communiqué le député LREM du Doubs Eric Alauzet. "Avec cet ultime acte de liberté, tu as choisi la seule voie possible pour toi, celle de la dignité".

"Paulette Guinchard n'est plus", a aussi écrit sur Twitter l'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon. "Cette femme à la bienveillance incroyable est à l'origine de la création de l'APA et a consacré son engagement politique à améliorer la vie des personnes âgées et le regard sur la vieillesse. Elle manquera. Pensées sincères pour tous les siens".

Ancienne députée (PS) du Doubs, Mme Guinchard est à l'origine de la loi mettant en place l'APA en 2001, qui permet de venir en aide financièrement aux personnes âgées. Elle est ensuite devenue secrétaire d'Etat aux personnes âgées sous le gouvernement de Lionel Jospin.

Fille d'agriculteurs du Doubs, infirmière psychiatrique, Paulette Guinchard a longtemps été conseillère municipale de Besançon, et conseillère régionale de Franche-Comté.