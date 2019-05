L'explosion d'un colis piégé à Lyon a fait plusieurs blessés légers, un suspect recherché

(Belga) L'explosion d'un colis piégé dans une rue très fréquentée de Lyon vendredi en fin d'après-midi, qualifiée d'"attaque" par le président français, a fait une dizaine de blessés légers, à deux jours des élections européennes.

Ce sac ou colis, qui contenait des vis, clous ou boulons selon des sources policières, a été déposé devant une boulangerie d'une rue piétonne et très commerçante proche de la place Bellecour, au coeur de cette ville, l'une des principales de France. Un homme de 30 à 35 ans circulant à vélo et aperçu à proximité des lieux au moment des faits est activement recherché par la police française, selon une source proche du dossier. Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre. Aucune piste n'a été privilégiée pour cette attaque, qui n'avait pas été revendiquée plus d'une heure plus tard. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Le dernier bilan fourni par les autorités régionales a fait état de "huit blessés légers". Sept d'entre eux ont été pris en charge par les secours et transportés vers un hôpital voisin sur les quais du Rhône. Une autre source évoque un bilan de dix blessés légers. (Belga)