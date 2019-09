L'hommage populaire à Jacques Chirac lancé, des milliers de personnes rassemblées

(Belga) Les Français ont afflué par milliers dimanche aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac, mort jeudi à 86 ans, lors d'un hommage populaire qui a démarré à 14H00 par une cérémonie inter-religieuse devant sa dépouille.

Son cercueil, couvert de bleu blanc rouge, et entouré de drapeaux français et européen, sous un portrait géant de l'ancien président, a été placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Des représentants des cultes ont chanté une prière, aux côtés de la famille Chirac, dont sa fille Claude et son petit-fils Martin, mais sans son épouse Bernadette, affaiblie. Les Français ont ensuite commencé à défiler devant le cercueil de l'ex-chef de l'Etat (1995-2007), qui avait quitté peu avant 13H00 en convoi son domicile rue de Tournon où il s'est éteint jeudi. Dès la matinée, plusieurs milliers de personnes avaient fait la queue sous la pluie. "Vous nous manquez déjà", pouvait-on lire sur une pancarte brandie. (Belga)