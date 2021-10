L'homme d'affaires Bernard Tapie est décédé à 78 ans

Bernard Tapie est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans, indique BFMTV. L'homme d'affaires et ex président de l'OM souffrait depuis 2017 d'un cancer de l’estomac. "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", a fait savoir sa famille par un communiqué transmis à BFMTV.

Récemment, deux de ses quatre enfants avait exprimé leur inquiétude quant à son état de santé. "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer en stade 4. Il ne peut pas aller bien. C'est toujours compliqué, mais il faut avancer. On le fait pour lui aussi", avait expliqué Sophie Tapie sur BFMTV. Il y a quelques jours, Stéphane Tapie avait, lui publié une vidéo inquiétante de son père avec cette légende: "Profitez avant qu'il ne soit trop tard".

Plus d'informations à suivre