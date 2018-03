Fausse plaque d'immatriculation et une femme à bord: l'homme qui a foncé sur des militaires en France vient d'être interpellé

L'homme qui a foncé jeudi matin sur des militaires en Isère, était accompagné d'une passagère, a indiqué la cellule de communication du gouverneur militaire de Lyon. Peu avant 13h, des sources proches du dossier confirmaient que le suspect avait été interpellé à Grenoble.

Il était au volant d'une Peugeot 208 "accompagné d'une passagère", selon un communiqué. L'homme "a menacé verbalement un premier groupe de militaires sortant pour un footing, à la sortie du quartier militaire de Reyniès à Varces" et "a ensuite insulté et menacé un deuxième groupe, puis est revenu sur les lieux et a foncé sur ce groupe qui revenait alors de footing".



Le véhicule, qui utilisait une fausse plaque d'immatriculation, selon le parquet de Grenoble, a ensuite pris la fuite, sans heurter personne ni faire de blessé.



"Il semble qu'il y avait manifestement une vive rancoeur envers les militaires", a commenté le parquet, sans plus de détails.



Une enquête de flagrance pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Grenoble, le parquet antiterroriste n'étant pas saisi.

Une chasse à l'homme a été lancée dans la matinée. Peu avant 13H, des sources proches du dossier confirmaient que le suspect avait été interpellé près de Grenoble.