L'homme qui était suspendu depuis des heures à un pilier de Tour Eiffel a été maîtrisé

(Belga) L'homme qui avait escaladé un pilier de la tour Eiffel lundi et se tenait agrippé à la structure depuis plus de six heures a été "maîtrisé" peu avant la tombée de la nuit et pris en charge par les équipes d'intervention, a -t-on appris de sources concordantes.

"Le visiteur qui avait escaladé la tour Eiffel en début d'après-midi a été pris en charge par les équipes d'intervention", a indiqué la société d'exploitation de la Tour Eiffel dans un communiqué, ajoutant que le monument rouvrira ses portes à 09H30 mardi. "Il a été maîtrisé", a indiqué une source policière. (Belga)