L'incendie de Notre-Dame, une "douleur dans le cœur des Russes"

(Belga) L'incendie qui a ravagé dans la nuit la cathédrale Notre-Dame de Paris constitue une "douleur dans le cœur des Russes", a déclaré mardi Vladimir Poutine, proposant d'envoyer les "meilleurs spécialistes" russes pour aider à la reconstruction.

"Notre-Dame est un symbole historique de la France, un trésor inestimable de la culture européenne et mondiale et l'un des lieux de culte chrétien les plus importants. La tragédie qui s'est déroulée cette nuit à Paris est une douleur dans le cœur des Russes", a affirmé le président russe dans un message de soutien adressé à son homologue français Emmanuel Macron et à "tout le peuple français", cité dans un communiqué du Kremlin. M. Poutine a dit "espérer que cette grande cathédrale pourra être restaurée" et a proposé d'"envoyer en France les meilleurs spécialistes russes ayant une riche expérience dans la restauration des monuments du patrimoine mondial, y compris d'œuvres d'architecture médiévale", selon le communiqué. (Belga)