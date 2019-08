L'incroyable histoire de Loïc: orphelin, il retrouve ses frères et soeurs après 10 ans de séparation grâce à internet (vidéos)

Loïc a vécu une enfance compliquée. Après avoir été enlevé à sa mère, il est placé dans une famille d'accueil puis un orphelinat. Au fil de ce parcours difficile, il perd le contact avec ses six frères et soeurs. Après dix années sans les voir, et malgré ses efforts pour les retrouver, il a diffusé une vidéo sur Instagram en désespoir de cause. Et ça a marché!

Loïc, 18 ans, a diffusé une vidéo sur Instagram le 13 août dernier en désespoir de cause. Son objectif: retrouver ses six frères et soeurs qu'il n'a plus vus depuis 10 ans. Car le jeune homme a vécu une enfance compliquée. "Depuis ma naissance je n'ai eu aucun contact avec mon père et ma mère est décédée", explique Loïc dans la séquence. "On vivait tous dans une voiture sur un parking. Au bout de trois ans, j'ai été enlevé de ma mère, j'ai été placé dans une famille d'accueil où je suis resté cinq ans", témoigne le jeune homme sur Instagram.



Loïc confie avoir été bien soigné par sa famille d'accueil. Selon lui, sa garde leur est enlevée suite à des accusations de maltraitance. Après cinq ans dans la famille, il est donc placé dans un orphelinat. Pendant ce temps, sa mère décède. Ce n'est qu'à l'âge de huit ans, peu après son arrivée dans l'orphelinat, qu'il est adopté. "Depuis ce jour là, je n'ai plus aucune nouvelle de mes six frères et sœurs", explique Loïc, qui avait d'abord parlé de neuf enfants avant de se corriger.



Une image instagram a été intégrée à cet endroit.



Cette vidéo n'est pas sa première tentative pour retrouver ses proches. En 2018, alors qu'il avait 17 ans, Loïc a publié un premier message sur Instagram pour tenter d'entrer en contact avec sa famille. Son message a été relayé, mais sans succès.





Loïc tente le tout pour le tout



Il y a quelques jours, il retente donc sa chance. Au bord des larmes, il confie son histoire émouvante. Loïc dit avoir contacté la mairie, l'orphelinat, la préfecture, l'Aide sociale à l'enfance (ASE), mais sans pouvoir avoir accès à des renseignements sur le reste de sa famille.



Cette ultime tentative est finalement couronnée de succès. en quatre jours, sa vidéo est vue plus de 300.000 fois, aidé par des personnalités qui relaient son message. Au bout de la chaîne virtuelle, il parvient finalement à retrouver ses frères et soeurs.



Loïc a publié une deuxième vidéo sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle. "J'ai retrouvé ma petite sœur, mon grand frère, toute ma famille", explique-t-il. "Merci à tous", confie le jeune homme avant de citer les personnes qui l'ont le plus aidé dans sa quête.



Une image instagram a été intégrée à cet endroit.

Je ne l'avais pas dit sur les réseaux sociaux donc elle ne pouvait pas le savoir autrement

Loïc en dit plus à nos confrères du Parisien sur la manière dont il a retrouvé ses proches. "Dans les commentaires, il y avait quelqu'un d'insistant, qui voulait qu'on parle en privé. Mais j'ai reçu énormément de messages et je n'ai pas vu tout de suite", explique-t-il.



Quand il lit le message de Marie-Anaïs, sa sœur, le doute n'a pas duré bien longtemps. "Elle a bien été adoptée en Bretagne, ce qui confirmait la seule information que j'avais sur elle après notre séparation dans le Nord. Je lui ai posé des questions, sur la mort de notre mère ou le nom de notre ancienne assistante sociale, je ne l'avais pas dit sur les réseaux sociaux donc elle ne pouvait pas le savoir autrement", poursuit le jeune homme.



Marie-Anaïs était en contact avec quatre de leurs frères et sœurs, via un groupe Facebook qu'il a maintenant rejoint. La famille est donc désormais réunie.