L'initiatrice de #balancetonporc condamnée pour avoir diffamé l'homme qu'elle accusait de harcèlement

Deux ans après la déferlante #balancetonporc sur les réseaux sociaux, l'initiatrice de ce mot-clé emblématique de la vague de libération de la parole des femmes a été condamnée mercredi à Paris pour diffamation envers l'homme qu'elle avait accusé nommément de harcèlement, une décision dont elle va faire appel.

Sandra Muller, l'une des "briseuses de silence" désignées par le magazine Time comme "Personnalités de l'année" 2017, a été condamnée par le tribunal de Paris à payer 15.000 euros de dommages et intérêts au plaignant, Eric Brion, au titre du préjudice moral.



La journaliste à la Lettre de l'audiovisuel a également été condamnée à lui verser 5.000 euros au titre des frais de justice, à retirer le tweet litigieux et à publier des communiqués judiciaires sur son compte Twitter et dans deux organes de presse lorsque la décision sera définitive.



Le tribunal a souligné que la question des "violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes constitue à l'évidence un sujet d'intérêt général".



Pour autant, les juges ont estimé qu'en imputant à Eric Brion de l'avoir harcelée sexuellement, Sandra Muller avait tenu des propos diffamatoires - le délit de harcèlement étant constitué par "une répétition ou une pression grave" - et qu'elle ne pouvait bénéficier de l'excuse de "bonne foi", n'ayant apporté ni "base factuelle suffisante" ni preuve de la vérité de ses accusations.



Eric Brion "accueille la décision avec une certaine forme de soulagement, il a toujours répété qu'il n'a jamais harcelé Sandra Muller", a réagi son avocat Nicolas Bénoit.



"La justice a décidé de me punir. On va se battre, pour que la justice ouvre les yeux", a déclaré Sandra Muller, énergique et combative devant un grand nombre de journalistes au cabinet de son avocat Francis Szpiner.



"Sur le mouvement de libération, c'est gagné. Le hashtag #balancetonporc a mis le doigt sur des problématiques sociétales", a-t-elle souligné: "Cette décision n'enlève rien au fait que le parole des femmes s'est libérée".



Dénonçant une décision "hors du temps", Me Szpiner a indiqué qu'ils allaient faire appel, tout en ajoutant que Sandra Muller allait retirer le tweet litigieux pour montrer sa bonne foi.





Les tweets à l'origine de l'affaire



Le 13 octobre 2017, Sandra Muller tweetait le message suivant: "#balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent (sic) sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends".







Ces propos, retweetés plus de 2.500 fois, avaient été tenus lors d'une soirée cannoise en 2012, en marge du Marché international des programmes de télévision où ils se trouvaient tous deux pour le travail.



La parole de milliers de femmes dénonçant harcèlement ou agressions sexuelles s'était libérée sous ce mot-dièse #balancetonporc, rapidement devenu viral, et sous son équivalent en anglais #Metoo (#MoiAussi) lancé par l'actrice Alyssa Milano. Et M. Brion, consultant et ancien directeur général de la chaîne de télévision Equidia, avait attaqué Sandra Muller en diffamation.



Sandra Muller "a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que 'porc' pour qualifier le demandeur, l'assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et 'balance', (...) l'exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle", a estimé le tribunal.





L'avocat de Sandra Muller: "On leur dit, Mesdames, retournez sept fois votre langue dans votre bouche"



Les juges ont souligné, dans leur décision, "le retentissement exceptionnel mondial qu'ont eu ces deux tweets" et leurs conséquences pour Eric Brion: "isolement social" et lourde dépression.



"Ce n'est pas un signal positif que la justice envoie. On leur dit, Mesdames, retournez sept fois votre langue dans votre bouche avant de tweeter, sinon vous serez asphyxiées financièrement", a critiqué l'avocat de Sandra Muller.



Eric Brion "attend sereinement le procès en appel, une voie de recours à laquelle il n'a pas eu droit quand il a été condamné par le tribunal de Twitter", a commenté son défenseur.