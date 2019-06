L'inspection du travail a constaté davantage d'infractions l'an dernier

(Belga) L'inspection du travail a constaté l'an dernier davantage de travail au noir ou de fraude sociale, selon des chiffres du ministre démissionnaire compétent, Kris Peeters (CD&V), relayés samedi dans De Tijd.

La direction générale Contrôle des lois sociales a découvert 8.186 infractions à travers tout le pays en 2018, davantage que les 7.822 de l'année précédente. Il n'y avait pourtant pas eu davantage d'enquêtes. Les infractions ne mènent pas toujours à des amendes, mais c'est en Flandre qu'elles sont le plus fréquentes: 808 amendes y ont été imposées, pour 296 en Wallonie et 144 à Bruxelles. La plupart des infractions sont constatées dans l'horeca, la construction et le commerce de détail. (Belga)