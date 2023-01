L'Iran ferme un institut français après la publication de caricatures

(Belga) La République islamique d'Iran a annoncé jeudi la fermeture de l'Institut Français de Recherche en Iran (IFRI), après la publication par un journal français de caricatures jugées insultantes pour le guide suprême iranien Ali Khamenei.

"(...) Le ministère met fin aux activités de l'Institut Français de Recherche en Iran (IFRI) comme une première étape" de la réponse iranienne aux caricatures, affirme un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. Selon son site, l'IFRI est affilié au ministère français des Affaires étrangères. Il est né en 1983 après la fusion de la Délégation Archéologique Française en Iran (DAFI), créée en 1897, et de l'Institut Français d'Iranologie de Téhéran (IFIT), fondé en 1947 par Henry Corbin. L'Iran avait averti mercredi Paris qu'il réagirait après la publication de caricatures "insultantes" de l'ayatollah Ali Khamenei dans le magazine satirique français Charlie Hebdo. L'IFRI, situé dans le centre de Téhéran, avait été fermé durant de longues années. Il avait rouvert sous la présidence du modéré Hassan Rohani (2013-2021) comme un signe du réchauffement des relations entre la France et l'Iran. Il comprend notamment une riche bibliothèque, utilisée par les étudiants de la langue française et des universitaires iraniens. (Belga)