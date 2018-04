L'Open Vld s'est trouvé son slogan de campagne: "Gewoon doen", juste faire

(Belga) Les libéraux flamands ont donné mercredi à Huldenberg (Brabant flamand) le coup d'envoi de leur campagne en vue des prochaines élections communales d'octobre. Ils la mèneront sous le slogan "Gewoon doen" (juste faire).

"Quand nous occupons un siège de bourgmestre, nous prenons des initiatives qui font la différence pour les gens", a commenté la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten. "Cela porte parfois sur des petites choses, comme réparer un trottoir ou créer un passage pour piétons, mais aussi sur des grandes choses. Regardez ce que Bart Somers a fait à Malines". Le message que l'Open Vld veut faire passer est simple et positif: cela va bien en Flandre et cela doit continuer ainsi. Au-delà de ce slogan, les libéraux flamands entendent également mettre leur bilan en avant. "Nous savons qu'on ne gagne pas des élections en faisant juste campagne. La population n'accorde pas tant d'attention à toutes ces affiches politiques. Nous voulons gagner grâce à ce que nous avons réalisé, ce que nous avons fait dans les gouvernements, dans les parlements et dans les conseils communaux", insiste Mme Rutten. (Belga)