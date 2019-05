L'un des gangs de narco-banditisme les plus importants en France démantelé: un box contenant des armes découvert

"Un des gangs de narco-banditisme les plus importants de France", susceptible d'être impliqué dans plusieurs règlements de compte, a été démantelé lundi après l'interpellation de onze personnes à Marseille et ses alentours, s'est félicité vendredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



Sept de ces personnes, âgées de 20 à 32 ans, ont été présentées à un juge d'instruction depuis vendredi matin dans le cadre d'une commission rogatoire pour "association de malfaiteurs en bande organisée", a précisé le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux, à l'occasion d'une visite de M. Castaner à l'hôtel de police de Marseille. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.





Marseille a été le théâtre de "tirs d'intimidation" à la Kalachnikov



Lundi, sur la base de renseignements de le police judiciaire et de la sûreté départementale, 11 personnes avaient été interpellées à Marseille et sur le pourtour de l'Etang de Berre, a précisé le directeur interrégional de la police judiciaire (DIPJ) Eric Arella. Ces personnes font partie "d'une équipe majeure susceptible d'être impliquée dans différents règlements de compte", selon M. Arella. Plusieurs véhicules ont été confisqués et un box contenant des armes a été découvert.

"On a retrouvé des éléments d'organisation et de logistique chez ces individus qui pourraient les lier à des actes de force et d'intimidation comme les coups de feu de la Bricarde et des règlements de compte", a ajouté M. Tarabeux.



Le dimanche 24 mars, le quartier populaire de la Bricarde, à Marseille, avait été le théâtre de "tirs d'intimidation" à la Kalachnikov. Des hommes avaient surgi dans deux voitures vers 13H30 et fait feu sans faire de blessé.





Une opération "exceptionnelle"



L'opération qualifiée "d'exceptionnelle" par le chef de la police judiciaire a été menée au terme de "dix mois d'enquête mobilisant une quarantaine d'enquêteurs en permanence", a souligné M. Arella. "Vous avez mis un terme et démantelé l'un des gangs les plus importants de France en matière de narco -banditisme", les a félicités le ministre de l'Intérieur. "S'il y a un combat que nous devons mener c'est celui de la lutte conter le narco-banditisme (...) parce que ça touche notre jeunesse, ça prive d'avenir des générations entières", a poursuivi M. Castaner.

Selon M. Arella, "30% des règlements de compte en France se commettent dans les Bouches-du-Rhône".