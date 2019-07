La "Batmobile" impliquée dans un accident dans le nord de la France

Un véhicule imitant la "Batmobile" du personnage de fiction "Batman" a été impliqué dans un accident dans le nord de la France. La collision n'a pas fait de victime, selon le portail d'information La Voix du Nord samedi.



L'accident est survenu vers 16H00 sur l'autoroute A16 à hauteur de Téteghem (Nord-Pas-de-Calais). La "Batmobile" était conduite par des personnes venant de Londres et se dirigeant vers les Pays-Bas "pour un événement", selon le quotidien.

Le véhicule a été percuté par un autre qui s'est encastré dans cette voiture peu banale. La "Batmobile" a dû être remorquée, attestent les images prises de l'incident. Les circonstances de l'accident restent à déterminer, précise La Voix du Nord.

Il y a quelques jours, nous vous parlions déjà de cette voiture immatriculée aux Emirats Arabes Unis qui a fait sensation dans les rues de Bruxelles. Il s'agit d'une Lamborghini transformée en "Batmobile" pour une valeur de 2 millions d'euros. Ce bolide digne d'un vrai film de Batman a traversé la capitale belge et s'est fait contrôler par la police pour voir si elle répondait aux normes d'homologation européennes et belges.

Le véhicule appartient à deux frères. Ils s'appellent Talal et Sultan Al Saud et sont Saoudiens. Ils parcourent l'Europe à bord de la voiture impressionnante et ne s'étonnent plus des regards des gens.