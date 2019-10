La BBC, RFI, Der Spiegel, Paris-Match primés en France

(Belga) Le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre a été décerné samedi pour la photo à Patrick Chauvel (freelance pour l'hebdomadaire français Paris-Match), en presse écrite à Fritz Schaap (Der Spiegel), en radio à Sami Boukhelifa (RFI) et en télévision à trois journalistes de la BBC, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Le jury, qui a réuni pour la 26e édition de ce festival plus de quarante grands reporters à Bayeux, en Normandie (ouest), était présidé par le photographe de guerre Gary Knight. A l'issue de ses délibérations, vendredi et samedi, il a distingué le photographe Patrick Chauvel pour son travail "Syrie, la fin de Baghouz" tandis qu'un autre reportage sur ce pays ("Voyage au bout du califat") a valu le prix à Sami Boukhelifa en radio. Patrick Chauvel a également reçu le prix du public. Dans la catégorie presse écrite, le reportage "La guerre et l'épidémie", paru dans l'hebdomadaire allemand Spiegel, écrit par Fritz Schaap, a été retenu. Orla Guérin, Lee Durant et Nicola Careem, ont reçu quant à eux le trophée télévision pour "Yémen : un bus touché par une frappe aérienne". Toujours au Moyen-Orient, "Gaza, année noire" a permis à Wilson Fache de gagner le prix du jeune reporter en presse écrite (L'Orient-le jour/The National newspaper/Vice). Un reportage au Cachemire a valu le trophée télévision grand format à Clément Gargoullaud et Shafat Farooq (Babel Press pour Arte reportage), reportage également lauréat du prix de l'image vidéo. L'AFP TV a remporté le prix spécial des lycéens et des apprentis avec un reportage sur le Venezuela ("crisis at the border"). (Belga)