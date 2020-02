La campagne de solidarité du CNCD-11.11.11 a récolté plus d'1,8 million l'an dernier

(Belga) La campagne de solidarité internationale organisée par le CNCD-11.11.11 pour financer des programmes de développement dans les pays du Sud a permis de récolter 1.860.601 euros en 2019, un montant en hausse de 5% par rapport à l'année précédente.

"Le résultat en hausse est un message fort dans un contexte marqué par une réduction des budgets alloués aux politiques publiques de coopération au développement", estime l'organisme. En effet, l'aide belge au développement est tombée à 0,44% du revenu national brut en 2018, loin de l'objectif international des 0,7% du RNB, atteignant ainsi un niveau historiquement faible, alors que la Belgique faisait partie il y a peu du peloton des pays donateurs. "A travers le soutien accordé aux ONG belges, c'est tout un pan de la population belge qui adresse un signal fort au gouvernement, en prenant position en faveur de la solidarité Nord-Sud", selon Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11. L'Opération 11.11.11 permet de financer plus de 200 projets, portés par 30 organisations membres, dans une quarantaine de pays en développement, principalement en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Amérique du sud et centrale, en Asie et Palestine. (Belga)