La caserne Dossin dévoilera jeudi les portraits de 210 déportés

(Belga) Le mémorial, musée et centre de recherche sur l'Holocauste de la caserne Dossin, à Malines, organise jeudi soir sa dixième cérémonie de portraits. Après cette nouvelle édition, des photos retrouvées permettront de mettre un visage sur 210 noms de déportés. Les équipes du mémorial poursuivent leurs recherches pour pouvoir faire de même pour les 4.939 déportés qui n'en disposent pas encore.

Ce sont au total 25.843 personnes qui ont été déportées depuis la caserne vers différents camps au cours de la Seconde guerre mondiale. Ces dernières années, les recherches ont permis de rendre leur visage à 20.904 d'entre elles. Depuis 2013, de nouvelles photos retrouvées sont ajoutées chaque année au mur de portraits grâce à la campagne "Donnez-leur un visage". Cela est possible grâce à l'engagement d'une équipe de recherche, des institutions partenaires, de nombreux membres de la famille, d'amis, d'anciens camarades de classe et voisins des victimes mais aussi de chercheurs isolés, d'archivistes et de volontaires. (Belga)