CFE-CGC: François Hommeril plébiscité pour un nouveau mandat

François Hommeril a été réélu mercredi à la tête de la CFE-CGC pour un nouveau mandat de trois ans. Fidèle à son ton contestataire, il a dénoncé le "déficit" de vision stratégique, tant dans le privé que dans le public, et été interpellé sur l'absence de parité et mixité ethnique dans les instances dirigeantes.

Cet ingénieur chimiste, géologue de formation, 58 ans, président de la CFE-CGC depuis 2016, a été élu avec les nouveaux secrétaire général, Gérard Mardiné, et trésorier, Jean-Philippe Tanghe.

Sur 475 voix exprimées, il a recueilli 436 pour (39 blancs), soit un score de 91,79%.

Il y a trois ans, le trio de tête avait recueilli 90,83%.

"En plus de deux décennies, la gestion par les coûts a masqué le déficit de vision stratégique des directions jusqu'à, par endroit, la remplacer complètement", a dit juste avant l'élection le président.

"Pareillement, les décideurs politiques dans le secteur public, aveuglés par leur volonté de singer le pire du privé, en ont fait la seule vigie des politiques publiques dont on mesure aujourd'hui les conséquences catastrophiques", a-t-il ajouté.

Il a appelé les militants présents à "être forts" et "amplifier notre effort pour développer la CFE-CGC, seul moyen de faire avancer notre vision exigeante de l'avenir".

Dans la matinée, parmi le millier de personnes présentes, figuraient les numéros un de la CFTC, Philippe Louis, et celui de la CGT, Philippe Martinez. C'est une première pour un secrétaire général de la CGT depuis 1999, année où Bernard Thibault avait été convié par le syndicat des cadres.

Le premier mandat de François Hommeril a été marqué par ses critiques systématiques des réformes sociales mises en place, à commencer par les lois travail (2016 et 2017), suivies par celle de la formation professionnelle (2018), de l'assurance chômage (2019) et maintenant des retraites, jugeant cette dernière "inutile" et "dangereuse".

Il considère que les cadres sont depuis des années des "boucs émissaires" des gouvernements successifs, en particulier sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.

"Avec le discours franc d'Hommeril, ses prises de positions, la CFE-CGC est plus entendue, plus visible", a assuré auprès de l'AFP Véronique Créno, trésorière à l'union régionale Pays de la Loire de la confédération des cadres.

- "Faites des candidates femmes!" -

Revendiquant une "troisième voie" pour sa confédération, entre les "réformistes" CFDT ou CFTC, et les "contestataires" CGT et Solidaires, François Hommeril a officiellement marqué ses distances avec le camp "réformiste" -- ouvert à la négociation et à la concertation--, auquel la confédération a historiquement été rattachée.

René Roche, président de la fédération de l'encadrement du commerce et des services, a demandé que le syndicat aille plus loin en termes de contestation, notamment contre la future réforme des retraites: "Ne manquons pas les mobilisations! Pour la prochaine manifestation pour les retraites, agitons nos drapeaux pour qu'ils puissent se voir", a-t-il dit, alors que François Hommeril rechigne à battre le pavé.

Franck Zid, le désormais ex-trésorier de la CFE-CGC, a pointé un problème de fidélisation, soulignant qu'en 2018 près de 23.000 personnes ont adhéré au syndicat, mais que parallèlement environ 21.400 sont partis.

La confédération revendique près de 145.600 adhérents en 2018, contre 144.000 en 2017.

Jeudi seront également choisis les secrétaires nationaux qui vont rentrer au bureau national avec le trio de tête.

La parité doit être respectée, avec quatre femmes et autant d'hommes, même si contrairement à la CGT ou à la CFDT, les textes de la CFE-CGC ne l'imposent pas dans les instances dirigeantes. Seules quatre femmes sont candidates pour entrer au comité exécutif (20 personnes), face à 19 hommes.

La CFE-CGC est majoritairement masculine, avec 68% d'hommes parmi ses adhérents, contre 61% à la CGT ou 50% à la CFDT.

François Hommeril a été interpellé par les élus sur l'absence de parité et de mixité au sein des instances dirigeantes. "S'il vous plaît messieurs les présidents de fédérations, faites des candidates femmes!", a lancé en tribune une congressiste.

"Pas un black, pas un asiatique, pas un handicapé et il n'y a plus de femmes: à quand l'ouverture du syndicat qui soit à l'image de la société française?", a interpellé Mohamed Messaoudi (CFE-CFC Santé).