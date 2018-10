La chancelière allemande Merkel préférée au président américain Trump

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel est de loin plus populaire de par le monde que le président américain Donald Trump, selon une enquête PEW publiée lundi qui a sondé plus de 26.000 personnes dans 25 pays.

Interrogé sur leur perception de cinq leaders de renommée internationale, 52% ont affirmé avoir confiance en Angela Merkel pour agir dans le meilleur intérêt au niveau global, contre à peine 27% pour Donald Trump. Le président américain était même classé le moins compétent des cinq leaders de la liste, comprenant aussi le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron. Donald Trump était le moins bien noté au Mexique, où à peine 6% des sondés étaient prêts à lui accorder leur confiance. En Israël en revanche, l'avis des sondés formait une exception à la perception généralement négative du leader américain. Un an après sa prise de pouvoir, Donald Trump a décidé de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. L'assentiment des Israéliens à son égard est alors passé de 56% l'an passé à 69% cette année. Mme Merkel était la plus populaire aux Pays-Bas, avec 85% des sondés qui la percevaient de manière positive, mais sa popularité était en berne en Grèce, où à peine 15% des sondés lui accordaient leur confiance. L'insatisfaction à l'égard de l'Américain Donald Trump était notable même dans les pays alliés des USA, avec à peine 9% des Français et 25% des Canadiens prêts à lui faire confiance. L'enquête a été menée auprès de 26.112 personnes dans 25 pays entre le 20 mai et le 12 août. (Belga)