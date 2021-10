La cheffe de l'extrême droite française Marine Le Pen rencontrera Viktor Orban fin octobre

(Belga) La cheffe de l'extrême droite française Marine Le Pen rencontrera le Premier ministre hongrois Viktor Orban "dans la semaine du 25 octobre" en Hongrie, a-t-on appris jeudi auprès de son parti, le Rassemblement national.

Cette rencontre sera "une étape importante de l'avancée des discussions qui existent entre nous et qui sont la conséquence de la charte" publiée en juillet par Mme Le Pen et une quinzaine d'alliés en Europe en vue d'une alliance au Parlement européen pour "réformer l'Europe", a déclaré la candidate à l'Elysée du RN en marge d'une visite au Forum des entreprises de défense près de Versailles, en région parisienne. La radio franceinfo évoque les dates des 25 et 26 octobre. "Il était acté à ce moment-là que nous nous rencontrions. Je vais donc rencontrer M. Orban et on va évoquer la mise en +coordonnance+ de nos forces politiques pour pouvoir agir de l'intérieur au sein du Parlement européen", a ajouté la responsable d'extrême droite. "L'ensemble des mouvements nationaux en Europe sont en train progressivement de se structurer et de se rassembler. C'est le seul moyen véritablement pour transformer l'Union européenne, lestée de tous ses défauts, en une alliance européenne des nations beaucoup plus respectueuse des souverainetés des États", a-t-elle fait valoir. Quand le polémiste et candidat putatif Eric Zemmour, qui concurrence l'extrême droite, avait été reçu par Viktor Orban le 24 septembre, Marine Le Pen avait fait savoir qu'elle rencontrerait elle aussi le dirigeant ultraconservateur "dans les semaines" suivantes. (Belga)