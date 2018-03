La Chine dévoile un nouveau gouvernement

Les nouveaux conseillers d'Etat Zhao Kezhi (g), Wang Yi (2e g), Wei Fenghe (2e d) et le vice-Premier ministre Hu Chunhua (d) s'apprêtent à prêter serment, le 19 mars 2018 au Palais du Peuple, à PékinFRED DUFOUR

La Chine a annoncé lundi un remaniement ministériel, un processus qui intervient tous les cinq ans et qui s'inscrit cette année dans une certaine continuité, avec notamment le maintien du ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

M. Wang, 64 ans, visage connu à l'étranger pour son implication dans les dossiers de la Corée du Nord et des relations sino-américaines, conserve son portefeuille tout en étant promu au rang de conseiller d'Etat.

Avec ce titre, il devient le plus haut responsable de la politique étrangère au sein du gouvernement, un poste jusqu'ici occupé par Yang Jiechi. Ce dernier, membre du Bureau politique du Parti communiste chinois au pouvoir, pourrait toutefois conserver son influence au sein du régime.

Le ministère de la Défense revient au général Wei Fenghe, 64 ans. C'est un militaire expérimenté, qui doit tout ou presque à l'armée de terre, au sein de laquelle il est entré à l'âge de seulement 16 ans.

Le général Wei fait partie depuis 2012 de la puissante Commission militaire centrale. Cet organe de sept membres, dirigé par le président Xi Jinping, commande les forces armées. Il remplace un autre général, Chang Wanquan, atteint par la limite d'âge.

Le ministre du Commerce, Zhong Shan, est reconduit à son poste. Il sera notamment chargé de poursuivre les discussions avec les Etats-Unis afin d'éviter une guerre commerciale, une menace souvent brandie par le président américain Donald Trump.

Ces nominations, décidées par la direction du Parti communiste, ont été avalisées lundi par le Parlement, réuni en session plénière annuelle jusqu'à mardi.

Le Premier ministre Li Keqiang, 62 ans, en poste depuis 2013, avait déjà été reconduit dans ses fonctions dimanche à la quasi-unanimité, au lendemain de la réélection par le parlement de Xi Jinping.

Il sera flanqué de quatre nouveaux vice-Premier ministres dont le premier est Han Zheng, un ex-maire de Shanghai et actuellement l'un des sept plus hauts dirigeants du PCC.

Les autres sont le chef d'orchestre de la politique économique, Liu He, très proche allié du président Xi Jinping; et deux ex-chefs provinciaux du Parti communiste, M. Hu Chunhua et Mme Sun Chunlan.