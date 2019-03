La CNE a décidé lundi, à 70%, de rejeter le projet d'accord interprofessionnel 2019-2020

(Belga) La CNE a décidé lundi, après en avoir "longuement débattu", de rejeter le projet d'accord interprofessionnel (AIP) 2019-2020, a annoncé le syndicat chrétien d'employés. La CSC adoptera sa position définitive par rapport au projet d'AIP ce mardi.

Le Comité national de la CNE s'est prononcé par 30% de oui et 70% de non. La CNE souligne quelques points positifs, dans le projet d'AIP, comme son existence même ou le fait qu'il prévoie une hausse de salaire brut. Mais, surtout, le syndicat relève plusieurs points négatifs importants tels qu'une norme salariale d'1,1% sur deux ans insuffisante ou la hausse "très insuffisante" d'1,1% du salaire minimum. "Ce projet d'AIP respecte un certain nombre de balises de principe. Il offre des résultats concrets mais très limités pour les travailleurs (hausse en brut possible mais très faible; régimes de fins de carrière prolongés un peu... mais pour une très petite catégorie de travailleurs) et déçoit sur nos revendications essentielles. Il ne valorise pas suffisamment la dynamique de mobilisation syndicale et sociale dans une situation politique où notre positionnement doit montrer le conflit entre les intérêts des travailleurs et les décisions du gouvernement sortant", résume la CNE. Vendredi, le pendant flamand de la CNE, la LBC, avait donné son feu vert au projet d'AIP mais à une courte majorité. (Belga)