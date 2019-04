La convergence de l'emploi et de la croissance contre celle des taxes et du chômage

(Belga) Pour le porte-parole de campagne du MR, Georges-Louis Bouchez, le chiffrage par le Bureau du plan des priorités des partis politiques en vue du scrutin du 26 mai permet de clarifier les convergences, "l'axe de l'emploi et de la croissance", d'une part, avec "l'attelage MR-cdH", et celui "des taxes et du chômage, un consortium des gauches, avec Ecolo en tête".

Georges-Louis Bouchez observe que les priorités écologistes sont les seules à faire diminuer l'emploi (-2.000) à l'horizon 2024. "C'est ahurissant", commente Georges-Louis Bouchez selon qui "le consortium des gauches, Ecolo en tête, conduirait à la destruction de l'emploi et à la hausse des taxes". A l'opposé, le délégué MR voit les réformateurs renforcés, "au top de la création d'emplois et du pouvoir d'achat". M. Bouchez note également les bons chiffres du cdH avec qui le MR était en coalition au gouvernement wallon. "Il y a un élément objectif, à l'électeur à présent de décider le 26 mai", souligne-t-il. Certes, le Mouvement réformateur propose une vaste réforme fiscale qui pèserait sur le déficit public. "Mais nous ne voulons pas l'austérité à tout prix, qui étoufferait la création d'emplois. Nous avons prouvé que nous pouvions assainir de façon maîtrisée, sans tuer les travailleurs", commente-t-il. Enfin, M. Bouchez précise que le Bureau du plan n'a pas intégré, à juste titre, les mesures en matière d'investissements qui auront également un effet sur la croissance, rappelant à cette occasion l'approbation par le gouvernement du plan national pour les investissements stratégiques (PNIS).