La Corse se prépare à une deuxième nuit d'incendies

La Corse s'apprêtait à vivre une deuxième nuit d'incendies, avec l'espoir que la baisse du vent violent permette d'éviter la propagation du feu avant le retour des secours lundi matin.

La série de feux qui s'est déclenchée samedi soir, attisés par des vents violents allant jusqu'à 90km/h sur l'île de Beauté, a dévasté 1.500 hectares de végétation en 24 heures.

"Je crois que le dérèglement climatique est à l'œuvre.", a indiqué lors d'une conférence de presse dimanche soir la préfète de Corse et de Corse-du-Sud, Josiane Chevalier. Un an plus tôt, en plein mois de janvier, la Corse avait déjà connu des incendies dévastateurs qui avaient fait trois blessés à Cervione (Haute-Corse).

Mme Chevalier a pointé des conditions météorologiques "assez particulières" avec un vent extrêmement fort mais aussi un taux d'humidité extrêmement faible de l'ordre de 8%, ce qui est "inférieur à ce qu’on peut observer l’été". "On a un sol très sec (...) mais aussi de l'imprudence avec des écobuages [ndlr: débroussaillement par le feu] inappropriés sur toute la Corse", a-t-elle fustigé en rappelant avoir pris dimanche matin un arrêté d'interdiction de l'emploi du feu.

En 24 heures, 15 départs de feu ont été enregistrés en Corse-du-Sud et 33 en Haute-Corse.

- évolution favorable -

Le feu le plus virulent, celui de Calenzana près de Calvi, n'était pas encore maîtrisé dimanche soir, après avoir ravagé 1.200 hectares de végétation et malgré les renforts aériens déployés dans la journée.

Une reconnaissance aérienne effectuée en fin d’après-midi a toutefois permis de constater une évolution plutôt favorable. "Les rotations des Canadairs semblent avoir porté leurs fruits. La nuit et la baisse des températures devraient favoriser cette évolution", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture de Haute-Corse.

L'alerte de Météofrance au "vent fort" a été levée dimanche après-midi pour toute l'île. Les pompiers resteront mobilisés en surveillance toute la nuit sur site, en attendant que les Canadairs puissent reprendre leurs rotations lundi au lever du jour, a ajouté la préfecture, précisant que "si les conditions le permettent, des hommes seront héliportés sur site pour travailler sur les foyers".

L'incendie qui a débuté vers 20H00 samedi a "traversé le village en moins d'une demi-heure, c'était impressionnant", a raconté à l'AFP le maire de Calenzana, Pierre Guidoni.

Dimanche soir, 170 personnes (pompiers et gendarmes notamment) restaient mobilisés dans le département, et 166 en Corse du Sud. Des renforts venus de Brignoles (Var) et de Marseille doivent arriver par bateau lundi matin.

En Corse-du-Sud, où le vent était retombé dimanche soir, les deux incendies de Sampolo et Tolla n’ont plus connu d’évolution et la situation est calme selon les pompiers.

Les moyens engagés sur place resteront en surveillance toute la nuit en attendant la reprise du travail des moyens aériens au lever du jour, si les conditions météorologiques le permettent.

- "des écobuages mal maîtrisés" -

Trois enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes en Corse-du-Sud et cinq en Haute-Corse, a précisé la préfète.

En Corse-du-Sud "il ressort à ce stade des trois enquêtes des éléments qui ne portent que sur des origines accidentelles ou des écobuages mal maîtrisés", a indiqué le général Jacques Plays, commandant de la légion de gendarmerie de Corse.

En Haute-Corse, "on est également pour l'essentiel sur des écobuages". Le général s'est montré plus prudent au sujet de l'incendie le plus important, celui de Calenzana: "les techniciens ont commencé leurs constatations en début d'après-midi, donc on ne peut pas encore savoir de façon formelle, mais il n'est pas impossible que ce soit également d'origine accidentelle".

Le maire de Calenzana a dénoncé dès dimanche matin "une catastrophe écologique inadmissible", fustigeant un acte "criminel et lâche".

Dans un communiqué publié dimanche soir, le parti indépendantiste Corsica Libera a pointé du doigt "la responsabilité d'EDF et de l’État", attribuant des départs de feux à un transformateur défectueux et à la vétusté du réseau.

Le parti de Jean-Guy Talamoni a aussi souligné que "depuis deux ans, ce genre d’événement survient en début d’année, alors que le dispositif anti-incendies est réellement mis en place pour la saison touristique".