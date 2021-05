La Croatie décide d'acheter des Rafale français

(Belga) La Croatie a annoncé vendredi avoir choisi le Rafale français pour moderniser ses forces armées, une commande à environ un milliard d'euros.

Les 12 avions de chasse Rafale d'occasion étaient en compétition avec des F-16 américains neufs, des F-16 d'occasion israéliens et des Gripen suédois neufs. Il s'agit de la plus importante commande d'armement depuis la guerre d'indépendance de l'ancienne République yougoslave dans les années 1990. Le contrat doit être signé cette année et les six premiers appareils de Dassault Aviation sont attendus en Croatie en 2024, selon les médias croates. Selon les médias croates, l'accord porte sur les avions, la formation des pilotes et les armements des appareils. Les chasseurs remplaceront des MiG russes. Le fleuron de l'aéronautique de défense française a longtemps eu du mal à s'exporter mais connaît du succès à l'étranger depuis quelques années, avec des commandes passées par l'Egypte, le Qatar, l'Inde ou la Grèce. La Croatie a décidé de privilégier pour ce marché un autre pays membre de l'Union européenne dans laquelle le pays des Balkans est entré en 2013, quatre ans après son adhésion à l'Otan. Certains se sont interrogés sur l'opportunité d'acquérir ce type d'équipements onéreux à un moment où le petit pays de 4,2 millions d'habitants très dépendant du tourisme a été durement frappé par la pandémie du coronavirus. (Belga)