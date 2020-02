La Croix-Rouge cherche des bénévoles à Bruxelles pour les enfants et les personnes isolées

(Belga) La Croix-Rouge cherche activement des bénévoles pour rendre visite aux personnes âgées isolées ainsi que pour les enfants de personnes détenues.

Fin janvier, 75 personnes isolées à Bruxelles étaient toujours en attente de visite, selon un récent communiqué de la Croix-Rouge, qui cite notamment des chiffres de la Fondation Roi Baudouin. "Avec l'avancée en âge et l'augmentation de la précarité, l'exclusion sociale est sans doute la crise socio-humanitaire du 21e siècle en Europe. La solitude est un enjeu invisible de santé publique", pointe la Croix-Rouge, dont les bénévoles rendent chaque année plus de 23.000 visites à quelque 2.000 personnes seules, à domicile ou en maison de repos. L'association recherche également des bénévoles pour accompagner les enfants dont l'un des parents est détenu, comme c'est le cas pour plus de 15.000 enfants en Belgique. Les bénévoles, en binômes, accompagnent les enfants jusqu'au lieu de détention. Les bénévoles sont formés et encadrés. (Belga)