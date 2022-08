La deuxième phase de rénovation des toitures du Palais d'Egmont a débuté

(Belga) La deuxième phase de rénovation des toitures du Palais d'Egmont à Bruxelles a débuté le 8 août et s'étendra jusqu'en janvier 2023, a annoncé mercredi la Régie des bâtiments, le gestionnaire immobilier de l'État fédéral, en charge du projet. D'autres travaux, comme le renouvellement de l'éclairage de la cour intérieure, la restauration de la salle des tapisseries et le renouvellement des menuiseries extérieures, sont également prévus dans les mois à venir.

La deuxième phase de la rénovation concerne la toiture de l'aile de la salle Arenberg, soit environ 1.000 m ², pour un budget de 943.000 euros. Plus précisément, les travaux serviront à rénover la couverture de toiture, les chéneaux et la menuiserie extérieure des combles. Une consolidation ou un remplacement des structures en bois de la toiture sera également effectué et toutes les constructions en bois des combles seront traitées contre les éventuels insectes qui pourraient attaquer le bois. Une première phase, étalée de juin 2020 à mai 2021, avait permis la rénovation de l'aile protocolaire du Palais. Une troisième et dernière phase servira à rénover les ailes sud, est et ouest. Ces travaux devraient démarrer juste après la présidence belge de l'Union européenne, qui aura lieu de janvier 2024 à juin 2024. Outre les toitures, l'éclairage actuel autour de la Cour d'honneur sera remplacé par un éclairage LED, à l'automne 2022. Durant cette même période, la peinture au plafond dans le "salon Louis XIV" sera rafraîchie. La Salle des tapisseries située au premier étage de l'aile de jonction sera aussi réparée et restaurée. Le Palais d'Egmont, "un des bâtiments les plus beaux du patrimoine diplomatique belge" selon la Régie des Bâtiments, est classé depuis 2002. Il accueille des invités étrangers de marque ainsi que des conférences internationales. (Belga)