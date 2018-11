La FEF ne veut pas d'un contingentement des étudiants français en psychologie

(Belga) Limiter le nombre d'étudiants étrangers dans les facultés de psychologie de la Fédération Wallonie-Bruxelles "n'est pas ce que les étudiants demandent", a déclaré mardi la Fédération des étudiants francophones (Fef), en réaction à la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt, qui veut ainsi faire face à l'afflux récent d'étudiants français au sein de la filière.

Par la voix de son président Maxime Michiels, la Fef plaide plutôt pour qu'une enveloppe d'urgence soit débloquée afin de faire face à la crise actuelle. De manière plus générale, elle demande un refinancement de l'enseignement supérieur. "Depuis 1998, le financement de l'enseignement supérieur est gelé. Nous demandons la fin de ce système d'enveloppe fermée, et non pas moins d'étudiants français ou étrangers dans nos facultés", martèle Maxime Michiels. "À cause du système actuel, le subside par étudiant a baissé de plus de 20% entre 2006 et 2018." L'arrivée de nombreux étudiants français, qui n'ont pas obtenu de place dans leur université pour le master en psychologie, se couple à la popularité de la filière en Belgique. Dans leurs discours de rentrée, l'ensemble des recteurs francophones avaient pointé la nécessité d'un refinancement des universités. "Travailler à enveloppe fermée, où la subvention d'une université dépend du nombre d'étudiants inscrits, place de facto les universités en situation de concurrence", selon le doyen de la faculté de psychologie de l'ULB, Arnaud Destrebecqz. Lundi, la Fef et la Fédération belge des Psychologues (FBP) avaient dénoncé d'une même voix la surpopulation de plus en plus problématique dans les études en psychologie. Elles craignent une baisse de la qualité de l'enseignement, avec une multiplication des demandes de stages et du nombre de mémoires de fin d'études à corriger.