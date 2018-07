La fête sur les Champs-Élysées: les supporters français explosent de joie et se disent "confiants" pour la finale

Le chagrin des Belges tranche évidemment avec le bonheur des Français. Ils étaient très nombreux à faire éclater leur joie hier soir après leur 3ème qualification en finale de Coupe du monde.

Sur les Champs-Elysées, partout les mêmes scènes de liesse. Des chants et des cris de joie. La foule savoure la victoire. Le pari est remporté.

"Aujourd’hui on est en train de vivre une super joie, les Français sont en finale. Merci Mbappé, merci à toute l’équipe de France", hurle un jeune à nos journalistes.

"C’est la première fois que je viens sur les Champs Élysées, c’est magnifique et je suis très heureuse", confie une dame. "La France va aller au bout", lance-t-elle.

Quelques heures plus tôt, la joie éclatait déjà devant les écrans géants, au dernier coup de sifflet. "Je suis enfin venu avec mon fils, on en rêvait depuis 18 ans. On l’a fait ici", savoure un père de famille.

"C’était un match magique. Ils sont en finale, aujourd’hui, 20 ans après", se réjouit un autre supporter.





La confiance est là

Cette victoire a visiblement ravivé la flamme patriotique. Et le rêve de devenir une deuxième fois "Champion du monde" semble accessible.

"On a fait le plus dur", estime un supporter qui se dit "très confiant". "C’était une belle équipe de Belgique, on a fait le plus dur et on va gagner contre l’Angleterre", ajoute-t-il.

"On a bien tenu derrière. On est prêts pour la finale et on va gagner la Coupe du monde, parce qu’elle est pour nous cette année la Coupe du monde", raconte un autre.



Une finale contre l’Angleterre ou la Croatie ? Réponse ce soir.